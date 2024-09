Farrell aggredisce Navarro, stop al concerto di Jane's Addiction

Un concerto della rock band statunitense Jane's Addiction si è concluso in anticipo dopo che il cantante Perry Farrell ha preso a pugni il chitarrista Dave Navarro sul palco nel bel mezzo di una canzone, come mostrano diversi video pubblicati online. E' successo venerdì sera a Boston. Nelle immagini condivise dai presenti sui social network si vede il 65enne Farrell spazientirsi durante Ocean Size, camminare verso il 57enne Navarro e urlagli in faccia prima di colpirlo. Sono quindi intervenuti gli altri membri della band per separarli. La moglie di Perry, Etty Lau Farrell, ha spiegato su Instagram che il marito ha perso la calma perché "sera dopo sera la sua voce veniva soffocata dalla band". Il concerto è p arte del tour della reunion Imminent Redemption ed è terminato dopo 11 canzoni sulle 15 previste in scaletta.