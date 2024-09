Il concerto di Annalisa all'Arena di Verona, lo scorso 14 maggio, è stato un successo. E se quel giorno a vederla erano in 20mila, per uno show tutto esaurito, nella serata di giovedì 5 settembre gli occhi su di lei saranno ancora di più. Il concerto, infatti, verrà trasmesso in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20.

Il racconto della serata

Quella del 14 maggio 2024, a Verona, è stata la prima Arena di Annalisa. Che, sfilando in mezzo ai suoi ballerini disposti come corazzieri, apre sulle note di Euforia.

Per tutta la sera, ad accompagnarla, un maxischermo alle sue spalle, con immagini di lei e figure astratte, un po’ tempesta spaziale un po’ astrattismo, sempre belle, sempre intense ma mai invadenti.

Nel mezzo, la commozione e la felicità di un'artista a cui, questo 2024, ha dato tanto: “Tanta roba una Arena piena solo per me, ho atteso da tempo questo momento e non voglio perdermi un solo secondo di questa serata speciale: voi mi sorprendete e io voglio ricambiare sorprendendovi. Sono momenti unici, quindi cantate e ballate. Qui non c’è spazio per i giudizi ma solo per essere felici: benvenuti nel vortice”.

Grazie alla messa in onda in TV, nel vortice ci si potrà ora entrare a milioni.