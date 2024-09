Fiorella Mannoia in concerto a Vicenza, la possibile scaletta

Giovedì 4 settembre, Fiorella Mannoia sarà protagonista di un’altra data della tournée Fiorella Sinfonica – Live con orchestra, in Piazza dei Signori a Vicenza. Attesi i grandi successi che hanno reso l’artista una delle grandi protagoniste della scena musicale italiana.



Secondo quanto annunciato da TicketOne, lo show avrà inizio alle 21.00.

Fiorella Mannoia in Veneto

Il tour Fiorella Sinfonica – Live con orchestra ha trionfalmente debuttato alle Terme di Caracalla, ed è proseguito per tutta l'estate. Giovedì 5 e sabato 7 settembre, la cantante approda in Veneto. Giovedì l'appuntamento è in Piazza dei Signori a Vicenza nell'ambito del Vicenza in Festival, mentre sabato a fare da cornice al concerto sarà il Teatro Romano di Verona nell'ambito del festival VenerAzioni Arte al Femminile.

Ad accompagnare sul palco la voce di Mariposa, l'Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi, insieme a un esemble di musicisti di talento.

In autunno, la tournée proseguirà nei teatri: