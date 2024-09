Oasis, il primo batterista Tony McCarroll parla della reunion

"Sono felice per Noel e Liam. Davvero felice per loro", ha detto a MailOnline. "E sono felicissimo per i fan più di ogni altra cosa, e per quelle generazioni che non hanno mai visto gli Oasis dal vivo".

Nato a Manchester, McCarroll ha contribuito ai primi due album degli Oasis : Definitely Maybe del 1994 e What’s The Story (Morning Glory?) del 1995. Ben presto, però, cominciò a litigare con Noel, che non lo riteneva bravo abbastanza da suonare il nuovo materiale. Così, nel 1995, venne licenziato. E al suo posto arrivò Alan White , che rimase nella band fino al 2004. A seguito di quella decisione, McCarroll fece causa ai fratelli Gallagher sostenendo di essere stato "illegalmente espulso", e avanzando la richiesta di 18 milioni di sterline in royalties come parte del suo contratto. La vicenda si concluse con un accordo extra-giudiziale , che lo vide accettare un indennizzo di 600mila sterline .

Il periodo di McCarroll con la band cominiciò alla fine degli anni Ottanta, quando la band si esibiva sotto lo pseudonimo di "The Rain" e Noel Gallagher ancora non ne faceva parte. Ora, il batterista si è detto dispiaciuto di non essere stato invitato al tour di reunion (o, ha scherzato, di aver perso l'opportunità di ricavarne una grande fortuna).

" Sono felice per Noel e Liam. Davvero felice per loro ", ha detto a MailOnline. "E sono felicissimo per i fan più di ogni altra cosa , e per quelle generazioni che non hanno mai visto gli Oasis dal vivo".

In una nuova intervista, Tony McCarroll ha parlato del tour di reunion di Noel e Liam Gallagher, che vedrà la band esibirsi in 14 spettacoli tra Regno Unito e Irlanda la prossima estate. Un evento attessissimo, considerando che gli Oasis si sono sciolti nel 2009.

Spesso soprannominato " l'uomo dimenticato degli Oasis ", McCarroll è stato citato anche nel quiz organizzato da Liam e Noel Gallagher per offrire l’accesso alla prevendita dei biglietti del tour 2025. Una delle domande era, per l'appunto, “Chi suonava la batteria nella prima line-up degli Oasis?”. I fan dovevano scegliere tra McCarroll, Chris Sharrock e Alan White. E, per la risposta corretta, si sono rivolti (quasi) tutti a Google.

McCarroll sul tour

McCarroll, nel corso dell'intervista, ha confessato di non essere stato contattato per la reunion: "Non si sono ancora fatti vivi e, a dire il vero, non sono qui che aspetto". Alla domanda: "Andrai a vederli suonare?", ha risposto: "Non ho ancoro deciso. Ero al loro ultimo concerto nel Regno Unito: è strano ed ironico che fossi lì al primo e all'ultimo show".

In merito alla reunion, si è detto non troppo sorpreso. "Sono fratelli, alla fine. Forse Peggy (la mamma ndr.) ha fatto scontrare le loro teste, e ha detto di risolverla". Non solo: McCarroll ha anche affermato d'aver previsto la reunion ancora prima dell'annuncio. Era sicuro che i fratelli si sarebbero ritrovati in occasione del 30° anniversario di Definitely Maybe.

Ora che sono passati molti anni, il batterista non è più arrabbiato con Noel. Lo raccontava già nel 1999. "L'ultima volta che ho visto Liam è stato poco prima di Natale ed è stato tutto abbracci e baci . Non ci sentiamo al telefono ma il rapporto è amichevole. Con Noel non parlo da un po', ma mi piacerebbe rivederli entrambi. Sarebbe bello se succedesse qualcosa, ma non mi aspetto niente. Se succedesse, allora sarebbe fantastico, un bel finale per tutto."