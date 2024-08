Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Molfetta

Il Tommy Summer Tour 2024 è quasi giunto alla conclusione. Giovedì 22 agosto, il cantautore si esibirà a Molfetta, e più precisamente a Banchina San Domenico, per la penultima tappa della tournée. La conclusione sarà al Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante (CS), il 24 agosto.

Il tour di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso in concerto, il primo album live di Tommaso Paradiso, è uscito il 28 giugno scorso. E quei diciannove brani, registrati durante il tour 2023 nei palazzetti, il cantante li ha portati in giro per l'Italia, per tutta l'estate.

Insieme a lui, sul palco, i musicisti che da diversi anni lo accompagnano: il produttore Matteo Cantaluppi (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori) e Marco Rissa (chitarra).