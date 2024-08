Ermal Meta, la possibile scaletta del concerto a Barletta

Ermal Meta sarà in concerto a Barletta . Il cantautore porterà la sua musica sul palco pugliese per l’appuntamento live inserito nel cartellone dell’Oversound Music Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dai brani che potrebbero essere proposti all’orario di inizio.

Ermal Meta a Barletta, la possibile scaletta

Al momento massimo riserbo sulla scaletta della serata che potrebbe comprendere alcuni dei brani più amati dal pubblico, come ad esempio Non mi avete fatto niente, Buona fortuna e Vietato morire. Spazio anche ai singoli più recenti, come L’unico pericolo e Mediterraneo.

In queste settimane il cantautore ha raccontato le emozioni del tour con una serie di post condivisi sul suo profilo Instagram. Ermal Meta ha scritto: “Questa è un’estate speciale, fatta di concerti e sorrisi, di cuori pulsanti che non riescono a trattenere tutto, rompendo gli argini, travolgendo tutto. Il vostro abbraccio è una costante, una corda tesa, una finestra su quella parte di mondo che amo. E vi vedo, vi sento come non mai, come sempre.