Palco Aperto, Ermal Meta offre il suo palco ai cantanti emergenti

“Un palco per un musicista è ossigeno, o elio per i suoi prossimi sogni, almeno per me è stato così. Sono cresciuto rimbalzando di locale in locale, di palco in palco. Tutti piccoli, tutti difficili, tutti, a loro modo, necessari e meravigliosi. Quest’anno, desidero che il palco del Buona Fortuna Tour non sia solo mio, ma che rappresenti un’opportunità per chi ha qualcosa da dire quando imbraccia una chitarra o quando si siede davanti ad un pianoforte. Fatevi avanti, vi aspetto!”, Ermal



Con questo messaggio Ermal Meta annuncia l’iniziativa Palco aperto che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti che desiderano esprimersi, di avere uno spazio e aprire le date del nuovo tour in partenza a luglio. L’impulso che ha dato vita a “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo.