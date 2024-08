Ariete, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

La cantautrice su Instagram: "Il tour sta per finire, ho chiuso gli occhi un attimo ed è già metà agosto, non voglio cambiare mai, voglio scrivere nuove canzoni, voglio prendermi il mio tempo, voglio comprare un po’ di strumenti, imparare a cantare meglio, raccontarvi sempre tutto con sincerità. Una cosa è certa: con voi sono felice"

Secondo quanto annunciato su TicketOne , lo show partirà alle ore 21.30 . Questo l’indirizzo per raggiungere la location: via città 89047, Roccella Jonica.

Martedì 13 agosto la giovanissima cantautrice porterà la sua musica in Calabria, più precisamene a Roccella Jonica . L’artista si esibirà per la penultima data del tour estivo inaugurato a metà giugno a Padova.

Ariete, il concerto del 15 agosto a Olbia

Dopo la data in Calabria, Ariete partirà alla volta dell’ultima tappa della tournée estiva. Infatti, il 15 agosto la cantante sarà a Olbia in occasione del Red Valley Festival.

Nei giorni scorsi la cantante ha parlato del tour in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Il tour sta per finire, ho chiuso gli occhi un attimo ed è già metà agosto, non voglio cambiare mai, voglio scrivere nuove canzoni, voglio prendermi il mio tempo, voglio comprare un po’ di strumenti, imparare a cantare meglio, raccontarvi sempre tutto con sincerità. Una cosa è certa: con voi sono felice”.