Ariele, ricorda il primo amore e il primo...Appuntamento: il video

Ariele è il mio alter ego che rappresenta la parte più inconscia della mia personalità, forse, oserei dire, la parte più autentica. Ariele, infatti, mi ha permesso di portare a termine un sogno nel cassetto che avevo da tanto tempo, far arrivare a quante più persone possibili la mia musica, poter condividere pensieri e storie personali, cimentarmi in un genere musicale come quello della Soul Music che mi accompagna fin dall’adolescenza e renderlo alla portata di tutti in un contesto sociale molto diverso rispetto a quello di sua provenienza. Ed è proprio facendo riferimento alla

mia grande passione per la black music che nascono il brano e il videoclip “Appuntamento”, che ho scritto ben 6 anni fa, ricco di sonorità Soul/Funk anni 80’, giusto compromesso tra nuovo e vecchio.



Il testo è assolutamente autobiografico, sono tornata indietro di qualche anno, in particolare al periodo, secondo me, più bello ma al tempo stesso travagliato che ognuno di noi ha vissuto: l’adolescenza e, in particolare, il mio primo innamoramento da cui prende spunto anche la storia del videoclip. Ho cercato di ricreare sotto forma di parole e immagini tutte quelle sensazioni che ancora oggi, a distanza di anni, ricordo perfettamente: il batticuore di saperlo sotto casa mentre ti aspetta- lui

era venuto a prendermi con la sua macchina rossa sotto casa ed io sentivo tutta l’ansia e l’imbarazzo della prima volta - l’imbarazzo dei primi baci, l’estate che sembrava volesse non finire mai, i racconti con le amiche. Ed è proprio ripercorrendo queste “immagini” che nasce il videoclip di "Appuntamento": attraverso un confronto con Ciccio Leo, produttore del progetto Ariele e co-autore, abbiamo deciso di riprodurre fedelmente un tipico appuntamento tra due adolescenti che iniziano a conoscersi in quegli anni dove ancora si conservavano dei valori e dei sentimenti puri,

dove ancora esisteva il corteggiamento e il sapersi scoprire lentamente, tutte cose che personalmente noto stanno andando perdute.



Fondamentale per la stesura di questo brano è stata la collaborazione con Eramo Nubi, rapper siciliano che ho avuto il piacere di conoscere e con la quale ho avuto l’opportunità di confrontarmi, le sue barre old school nel secondo blocco della canzone, riescono a portare il brano in un'altra dimensione, un connubio perfetto tra innovazione ed eleganza. Altri due capi saldi che tengo a citare perché, senza, il brano non sarebbe stato lo stesso sono due grandi amici e musicisti: Federico Gucciardo (batterista) e Daniele Raciti (chitarrista) insieme alle tastiere di Ciccio Leo hanno perfettamente interpretato il mood sonoro che avrebbe dovuto avere "Appuntamento". Il mix è a cura di Riccardo Piparo e il Mastering è di Roberto Romano. Il videoclip è stato realizzato da una persona speciale che ha saputo mettermi subito a mio agio rendendo il lavoro di interpretazione veramente fluido, Giuseppe Vaiuso. Ho cercato di esprimere con naturalezza tutte le aspettative e le paure che avevo nel sentire l’amore. A distanza di anni, se ci ripenso, sorrido ancora perché sono emozioni così forti che per fortuna sono rimaste nel tempo e nella memoria.