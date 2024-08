Irama, la possibile scaletta del concerto a Catania

Reduce dal successo di Tu no presentato in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, a maggio il cantante ha lanciato il nuovo brano Galassie

Ogni estate tantissimi artisti italiani partono in tour per portare musica, divertimento e spensieratezza in molte meravigliose città italiane. Reduce dal successo dell’ultimo singolo Galassie, venerdì 2 agosto Irama (FOTO) sarà in concerto a Catania.

Irama, l’orario di inizio e la location del concerto

Secondo quanto riportato su TicketOne, lo spettacolo della voce di Tu no avrà inizio alle ore 21.30. Il concerto si terrà a Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania.