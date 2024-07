Elio e le Storie Tese in concerto a Cagliari, cosa sapere

Musica

Nel 2020 il Trio Medusa aveva contattato Elio e le Storie Tese per sognare insieme un mega concerto di fine sfiga. La band accettò e propose anche un’azione immediata per aiutare il mondo della musica. Era nata quindi, in collaborazione con il Cesvi, un’asta solidale per raccoglie fondi in favore dei gruppi indipendenti e meritevoli colpiti dalla pandemia