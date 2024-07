Tedua, la possibile scaletta del concerto a Molfetta

Il 24 luglio Tedua sarà in concerto a Molfetta per la nuova data del suo tour estivo. Biglietti esauriti. Ecco tutti i dettagli dell’atteso appuntamento con la voce di Red Light.

Tedua, tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Sold out per il rapper ligure. Questa sera, mercoledì 24 luglio, l’artista porterà la sua musica in Puglia. Dal successo di Orange County California al recente progetto discografico La Divina Commedia, l’artista è tra i protagonisti della scena musicale nazionale. Scopriamo i dettagli del suo show.

Tedua , l’orario e la location del concerto

A poche ore di distanza dal concerto a Villa Bellini, Catania, Tedua arriverà in Puglia. L’artista si esibirà alla Banchina San Domenico, questo l’indirizzo: Banchina San Domenico, 70056, Molfetta, Bari. Stando a quanto riportato da TicketOne, il concerto avrà inizio alle ore 21.00.