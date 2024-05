Tedua, il 24 maggio esce Paradiso - La Divina Commedia Deluxe

Il 2023 è stato un anno che si potrebbe definire decisamente “Divino” per Tedua. Dopo il successo dell’album La Divina Commedia, top3 dei dischi più venduti dello scorso anno, che ha ottenuto in totale cinque dischi di platino, con tutte le tracce certificate in meno di un anno (21 dischi di platino e 7 dischi d’oro tra album e singoli), il rapper ligure ha annunciato una nuova versione. Paradiso – La Divina Commedia Deluxe, in uscita venerdì 24 maggio 2024, chiude il ciclo di album cominciato con Vita Vera Mixtape - Aspettando la Divina Commedia. Il disco è composto da 8 brani (di cui 7 inediti) con diversi ospiti, tra cui anche Annalisa e Angelina Mango.

L’album

Paradiso – La Divina Commedia Deluxe, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, è composto da 8 tracce: 7 inediti a cui si aggiunge Parole vuote (La Solitudine) feat. Capo Plaza, uscita a novembre 2023 e certificata disco di platino. Oltre al rapper campano, nel disco sono presenti collaborazioni con Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e con l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Te e Disme. L’album completa il progetto discografico di Tedua cominciato a giugno 2023: un viaggio nella musica attraverso l’immaginario dantesco, dalle voragini dell’Inferno fino all’ascesa in Paradiso, passando per le lande del Purgatorio. “Non sento la pressione del successo de La Divina Commedia. Questa è una versione deluxe e non dovevo dimostrare niente a nessuno. Di ansia da prestazione magari riparliamo con il prossimo album” racconta Tedua. Paradiso – La Divina Commedia Deluxe sarà disponibile, oltre che su tutte le piattaforme digitali, anche in formato fisico CD (anche in versione doppio CD autografato in esclusiva per Amazon). La versione LP sarà acquistabile nelle tre varianti di cover Paradiso (anche in versione esclusiva per Amazon doppio LP autografato), Eden e Manoscritto Special Edition, quest’ultimo in esclusiva per SonyMusicStore.