Travis Scott in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dall’orario di inizio del concerto all’apertura di Yung Lean, ecco tutti i dettagli dell’atteso appuntamento con il rapper Houston

Martedì 23 luglio Travis Scott sarà in concerto a Milano per l’unica data italiana del suo tour europeo. Dopo la partenza nei Paesi Bassi e le tappe in varie città, il rapper di Houston arriverà nel capoluogo meneghino per uno degli appuntamenti più attesi di questa estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Travis Scott, la guida al concerto di milano Dopo il concerto evento al Circo Massimo nell’estate dello scorso anno, Travis Scott è pronto a tornare in Italia. L’artista statunitense sarà sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura. Tutti i dettagli dell’evento. Travis Scott, l'orario di inizio e la location del concerto Stando a quanto annunciato su TicketOne, il concerto del rapper avrà inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo dell’Ippodromo Snai La Maura: via Ippodromo, 20151, Milano. Travis Scott, la possibile scaletta del concerto Al momento il rapper non ha rilasciato alcuna comunicazione sulla scaletta del concerto, ma i brani proposti potrebbero essere gli stessi dello show svoltosi a Colonia il 20 luglio. Secondo quanto riportato da Setlist, queste le canzoni eseguite in tale occasione: Hyaena

Thank God

Modern Jam

Aye

sdp interlude

Backr00ms

Type shit

Nightcrawler

Sirens

Upper Echelon

Praise God

God’s country

My Eyes

Butterlfy Effect

Highest in the room

Mamacita

Circus Maximus

I know?

Stargazing

90210

Meltdown

Topia Twins

No Bystanders

Fe!N (eseguita sette volte)

Sicko Mode

Antidote

Goosebumps

Fe!N

Telekinesis approfondimento Travis Scott arrestato per ubriachezza molesta e violazione domicilio

Travis Scott, l’opening act del concerto Come accaduto in tutte le date della leg europea del Circus Maximus Tour, Yung Lean aprirà lo show. Il giovane artista svedese è tra i nomi in maggior ascesa della scena rap internazionale. Nel marzo di quest’anno Jonatan Aron Leandoer Håstad, questo il nome all’anagrafe, ha pubblicato l’album Psykos con Bladee. Tra le canzoni più note di Yung Lean troviamo Ginseng Strip 2002. approfondimento Travis Scott, risolte nove cause per omicidio colposo all'Astroworld

Travis Scott, l’ultimo album Utopia Il tour di Travis Scott sta supportando Utopia, l’album uscito nel luglio dello scorso anno e arrivato in vetta alla US Billboard 200. Il disco ha ricevuto una nomination nella categoria Best Rap Album alla 66esima edizione dei Grammy Awards.