Ariete, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dall’orario di inizio alla possibile scaletta, ecco tutti i dettagli sullo spettacolo della giovane artista. Nelle prossime settimane Ariete sarà in concerto ad Atri, Catania, Palermo, Gallipoli, Follonica, Roccella Jonica e Olbia

Grande attesa per il concerto di Ariete. Giovedì 18 luglio l’artista si esibirà a Napoli con il tour a supporto del suo ultimo album La notte, uscito nel settembre del 2023, al suo interno anche il brano Mare di guai, presentato in gara alla 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco tutti i dettagli del concerto.

Ariete, le prossime date della tournée

Ariete è tra le giovani artiste della scena musica italiana. Nel corso degli anni la cantante ha firmato anche numerose collaborazioni, tra le quali Diecimilavoci con Rkomi, Campo minato con Tananai e Due nuvole con Marco Mengoni. Archiviata la data di Napoli, Ariete ripartirà in tournée per toccare numerose città italiane: da Catania a Olbia passando per Roccella Jonica. Questi i prossimi appuntamenti del tour: