Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Potenza

Il cantautore ha annunciato un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per il 2 giugno 2025. L'artista: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vivere tutti insieme una serata che scommetto sarà indimenticabile”

Martedì 16 luglio il cantautore napoletano sarà in concerto a Potenza. Nuovo appuntamento estivo per Gigi D’Alessio, impegnato con una tournée in numerose località del nostro Paese. La guida al concerto.

Gigi D’Alessio, tutto quello che c’è da sapere sul concerto Estate piena di show per uno dei cantautori italiani più apprezzati al mondo. Gigi D’Alessio è attualmente in tour, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento in programma questa sera, martedì 16 luglio. Gigi D’Alessio, l’orario di inizio e la location del concerto Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21:30. Il cantautore si esibirà sul palco dello Stadio Alfredo Viviani. Questo l’indirizzo della location: V.le Guglielmo Marconi, 219, 85100, Potenza. Gigi D’Alessio, la possibile scaletta del concerto Il cantautore non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale relativa alla scaletta dello show. Secondo quanto riportato da Fanpage, questi i brani proposti al concerto del 7 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli: Non mollare mai 2024

Senza tuccà

Io vorrei 2024

Fra

Primo appuntamento 2024

Nu dispetto

Chi

Un cuore malato 2024

Si te sapesse dicere

Cu tte

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazón

Non dirgli mai

Una magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere approfondimento Gigi D'Alessio diventa papà per la sesta volta: "Benvenuta Ginevra"

Gigi D’Alessio, il tour Nelle prossime settimane la voce di Non dirgli mai sarà in concerto in numerose altre città italiane, tra le quali Campobasso il 28 luglio, Roccella Jonica il 9 agosto, Forte dei Marmi il 22 agosto, Cattolica il 24 agosto e Macerata il 29 agosto. Dopo i cinque appuntamenti di settembre alla Reggia di Caserta, in autunno il cantautore darà il via alle date nei palazzetti. approfondimento Gigi D'Alessio sarà in concerto allo Stadio Maradona a Napoli nel 2025

Gigi D’Alessio, il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona Il 2 giugno del prossimo anno Gigi D’Alessio sarà protagonista di un atteso show sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona. L’artista ha scritto su Instagram “Me l’avete chiesto in tanti… e io vi ho accontentato!”. Gigi D’Alessio ha aggiunto: “Per la sesta volta, dopo nove anni dall’ultima, tornerò nel maestoso Stadio Diego Armando Maradona, dove non vedo l’ora di riabbracciarvi e di vivere tutti insieme una serata che scommetto sarà indimenticabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie