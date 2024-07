Gigi D'Alessio diventa papà per la sesta volta: "Benvenuta Ginevra"

Gigi D'Alessio è papà per la sesta volta. "Benvenuta Ginevra!" ha scritto l'artista postando sui social la targhetta d'identità del servizio neonatale con i dettagli della culla n. 171. E' nata alle 12.09 del 7 luglio, pesa 3 kg 380 ed è alta 48 cm. Tantissimi i commenti di augurio. Ginevra è la seconda con la compagna Denise Esposito dopo Francesco, salito sul palco per cantare insieme in uno dei concerti sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito.