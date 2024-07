Umberto Tozzi, la possibile scaletta del concerto di stasera a Cervere

Lunedì 15 luglio, presso l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere, in provincia di Cuneo, va in scena uno degli show de “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” del cantautore di Torino. Scopriamo quali brani potrebbe fare lo storico artista della canzone “Gloria”



Umberto Tozzi suonerà questa sera a Cervere, in provincia di Cuneo.

Stasera, lunedì 15 luglio, presso l’Anfiteatro dell’Anima di Cervere va in scena uno degli show de “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” del cantautore di Torino.

Scopriamo quali brani potrebbe cantare e suonare il mitico artista della canzone Gloria, ricordando che la scaletta che vi proponiamo di seguito non è definitiva né ufficiale. La lista dei brani che trovate nell’ultimo paragrafo si basa sulla setlist della data zero tenutasi a Capannori.

“L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” è la straordinaria tournée mondiale con cui Tozzi dà il suo addio alla scena live.

Il tour attraverserà tre continenti tra il 2024 e il 2025, inoltre si è recentemente arricchito di 12 nuove date in Italia che si sono aggiunte (a grande richiesta) alle due date evento del 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e del 7 luglio in Piazza San Marco a Venezia e alle già annunciate tappe di Catania (22 agosto), Macerata (28 agosto), Vicenza (4 settembre), Caserta (13 settembre), Milano (5 ottobre) e Torino (12 ottobre).

Le 12 nuove date della tournée d’addio di Umberto Tozzi sono le seguenti: 12 luglio 2024 – Cattolica (RN), Arena Della Regina

15 luglio 2024 – Cervere (CN), Anfiteatro Dell’Anima

17 luglio 2024 – Piacenza, Palazzo Farnese

18 luglio 2024 – Varese, Giardini Estensi

25 luglio 2024 – Palmanova (UD), Piazza Grande

6 agosto 2024 – Roccella Ionica (RC), Teatro Al Castello

8 agosto 2024 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

11 agosto 2024 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

12 agosto 2024 – Forte Dei Marmi (LU), Villa Bertelli

23 agosto 2024 – Palermo, Teatro Di Verdura

25 agosto 2024 – Cirò Marina (KR), Mercati Saraceni, Krimi Sound

8 settembre 2024 – Brescia, Piazza Della Loggia, Brescia Summer Music



Un addio che arriva dopo 50 anni di rosea carriera

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’ultima occasione per vivere le emozioni dei live di Umberto Tozzi sarà una serie di oltre 40 spettacoli indimenticabili in location eccezionali che toccheranno ben tre continenti: Europa, America e Oceania. Ad accompagnare l’inconfondibile voce dell’artista ci sarà un’orchestra di 21 elementi. L’annuncio a sorpresa dell’ultimo tour di Umberto Tozzi è stato dato dall’artista il 15 marzo 2024, al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi. Il palco dell’auditorium parigino, uno tra i più prestigiosi del mondo, è stato calcato dal musicista torinese per tre volte, l’ultima delle quali a gennaio 2024. Il Teatro L’Olympia sarà una delle immancabili tappe di “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour” . In occasione dell’annuncio dell’ultimo tour della carriera, Tozzi ha presentato in anteprima una versione speciale e inedita della hit Donna amante mia in cui duetta con il cantautore e polistrumentista, fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, che ha anche prodotto il brano.

Donna amante mia è stata resa disponibile sulle piattaforme digitali a partire dallo scorso 22 marzo, in concomitanza con la pubblicazione del videoclip su YouTube.

Non solo un cantautore ma una vera icona

Umberto Tozzi è diventato, grazie alle sue hit senza tempo, un’icona della musica nostrana, un vero e proprio mito. È riuscito ad appassionare tante generazioni diverse.

Ha collezionato parecchi record in termini di successi discografici, a partire da Ti Amo, leggendario brano del 1977 che è rimasto ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar. Ricordiamo che la canzone è stata al centro di una delle scene clou della serie di successo La casa di carta 4.

Gloria, una canzone indimenticabile La super hit mondiale Gloria è stata scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, oltre al film cult Flashdance diretto da Adrian Lyne. Il film del 1983 ha portato il nome di Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano da parte di Laura Branigan, facendolo arrivare al numero 1 della classifica americana e rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. Tra i pezzi più famosi di Umberto Tozzi, non si possono non menzionare Si può dare di più, Gli altri siamo noi, Gente di mare, Dimmi di no, Stella Stai, Donna amante mia, Claridad (incisa da Luis Fonsi) ed Eva, quest’ultima canzone portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Nominato ai Grammy Awards Il 1982 è l’anno in cui riceve il Golden Globe, premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni e anche l’anno in cui è nominato ai Grammy Awards con Gloria cantata da Laura Branigan. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987 con Si può dare di più insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, nel 1988 raggiunge il terzo posto all’Eurovision Song Contest con Gente di Mare insieme a Raf.

Tanti film e serie TV con le sue canzoni Parecchi capolavori cinematografici e televisivi che in questi 50 anni di carriera hanno scelto le hit del cantautore come colonna sonora. Da I nuovi mostri di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977) ai sopracitati Flashdance di Adrian Lyne (1983) e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (2013), da Asterix e Obelix - Missione Cleopatra di Alain Chabat (2002) a Gloria Bell di Sebastian Lelio (2018), Tonya di Margot Robbie (2018) e Spider Man Far from Home di Jon Watts (2019), sono molti i film che hanno preso in prestito la musica di Tozzi. Per quanto riguarda le serie televisive, ci sono La Casa di Carta 4 di Jesus Colmenar (2020), Supersex di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni (2024) e Griselda di Andrés Baiz (2024).

La possibile scaletta del concerto di stasera Ricordando che quella che segue è la “possibile” scaletta, non quella definitiva né ufficiale, ecco le canzoni che Umberto Tozzi potrebbe/dovrebbe cantare sul palco del concerto a Cervere, in provincia di Cuneo. Notte rosa

Ti amo

Gli altri siamo noi

Equivocando

Gli innamorati

Si può dare di più

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Eva

Lei

Gente di mare

Io camminerò

Dimentica dimentica

Alleluia se

Donna amante mia

Vento d’aprile

Torna a sognare

A cosa servono le mani

Tu sei di me

Il grido

Dimmi di no

Io muoio di te

Stella stai

Tu

Gloria

