Mr. Brightside dei The Killers entra nel Guinness World Records

Con un totale di 416 settimane — e in continua crescita — nella Official U.K. Singles Chart, Mr. Brightside detiene il primato per la permanenza più lunga in classifica da parte di un gruppo e il maggior numero di settimane cumulative nella classifica britannica per una singola canzone, secondo il Guinness World Records. All'inizio di quest'anno, la canzone dei Killers è stata incoronata come il singolo più grande di sempre nel Regno Unito che abbia mai raggiunto la posizione numero 1.

La canzone Mr. Brightside della band The Killers è entrata nel Guinness World Records. Più di 20 anni dopo la sua uscita, la hit nel gruppo di alternative rock americano continua a battere record. Questa settimana, ha ricevuto ben due Guinness World Records per il suo straordinario successo nelle classifiche nel Regno Unito.

Ora, dopo otto anni nella classifica nazionale, il brano è anche riconosciuto come uno dei primi tre singoli di tutti i tempi nel Regno Unito per unità combinate (vendite e streaming) e tra i primi cinque brani più riprodotti in streaming.

Anche questo c’entra con l'enorme successo che il gruppo The Killers ha riscosso e continua a raccogliere in Inghilterra. Il pezzo Mr. Brightside è stato inizialmente pubblicato nel 2003 con una tiratura limitata di 500 CD, ed è stato ripubblicato nel maggio 2004, raggiungendo il picco quando si è classificata alla posizione numero 10.

Originari di Las Vegas, i The Killers sono stati inizialmente scoperti e contrattualizzati dalla casa discografica indipendente britannica Lizard King, motivo per cui sono stati accolti dal pubblico inglese come connazionali.

Brandon Flowers: "Un brano ancora contagioso"

"È ancora contagioso per noi, so che alcune persone non riescono a capirlo, ma vedrete la reazione quando vedrete suonare questa canzone dal vivo”, racconta il frontman Brandon Flowers al Guinness World Records parlando del brano dei record. "È difficile non esserne toccati o entusiasmarsi, e ci saranno persone stasera che non l'hanno mai potuto ascoltare dal vivo, e altre invece che l'hanno sentito live 45 volte. E noi non ci stanchiamo mai di questo brano”.

Non soltanto i membri della band ma anche i loro tantissimi fan: sembra proprio che nessuno si sia stancato di quella canzone.



Nelle ultime settimane, i Killers sono stati premiati con il SoundExchange Hall of Fame Award, un riconoscimento che arriva loro in virtù del loro status come band tra gli artisti più riprodotti in streaming nella storia ventennale dell'organizzazione.