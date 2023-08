The Killers, il nuovo singolo si intitola "Your Side Of Town"

"Your Side of Town" arriva dopo “Boy”, traccia uscita l’anno scorso, che è stata acclamata dalla critica e da testate come Rolling Stone, Pitchfork, Consequence of Sound, UPROXX e molti altri. “Your Side Of Town” è stato scritto da Brandon Flowers e prodotto dai The Killers, Stuart Price e Shawn Everett, ed è caratterizzata dai synth e dalle voci distorte del ritornello che creano una nuova interpretazione della straordinaria capacità della band di produrre un inno destinato a restare impresso.



La band è attualmente in tour in Europa e UK per diversi festival e live show, tra cui il celebre Reading & Leeds Festival in programma per questo fine settimana, mentre prossimamente toccherà gli Stati Uniti in diverse date tra cui l’Ohana Festival in SoCal, Life Is Beautiful nella loro città natale Las Vegas, e con una performance speciale al Gran Premio di Austin di Formula1.



La band aveva iniziato ad anticipare l’uscita del singolo sui social e ha commentato così l’arrivo di “Your Side Of Town”: “Ciao a tutti, con molta emozione vi annunciamo l’uscita di “Your Side Of Town”. Ha il fantasma di molta della musica synth che ci ha ispirato nel corso degli anni. Eppure, in qualche modo, sembra completamente nostra. Ora è vostra! Alzate il volume".