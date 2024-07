Calcutta, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Musica

Dopo il nuovo album, anche un concerto a sorpresa in stile Beatles. Calcutta è stato protagonista di un live non annunciato sul tetto della sede Rai di Radio3, sopra la storica sede di Radio Rai in via Asiago 10, visibile anche dai palazzi circostanti e proiettato su uno schermo per i fan dell'artista che avevano avuto una soffiata sui social sul secret show e per I passanti attirati dalla musica