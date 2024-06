Calcutta presenta il Relax Tour Europeo 2024. Tutte le date

L'artista conquista l’Europa, sold out anche all’Olympia di Parigi. E dal 22 giugno torna in Italia con il Relax tour estivo. Tutte le date

È partito con il sold out di giovedì 6 giugno da Barcellona il Relax Tour Europeo 2024 di Calcutta, con seconda tappa nel Regno Unito il 09 giugno all’O2 Forum Kentish Town di Londra e quindi in Francia l’11 giugno, a L’Olympia di Parigi, accolto con un altro sold out. Il “Giro in Europa” si concluderà in Svizzera il 13 giugno, all’X-Tra di Zurigo. Biglietti ancora disponibili qui.