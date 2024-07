Zucchero in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta

Oggi, giovedì 4 luglio, ci sarà lo show del musicista di Roncocesi, frazione del comune di Reggio Emilia, che al secolo si chiama Adelmo Fornaciari. L’inizio è previsto per le 20 allo stadio Meazza di Milano. Scopriamo quali canzoni potrebbero far parte del live

C’è grande attesa per il concerto di Zucchero, che andrà in scena oggi, giovedì 4 luglio 2024, allo stadio San Siro di Milano.

Il musicista emiliano, che al secolo si chiama Adelmo Fornaciari, stasera offrirà uno show eccezionale dal palco dello stadio Meazza, con inizio previsto per le 20.

Scopriamo quali canzoni potrebbero far parte del live milanese di Zucchero "Sugar" Fornaciari.

La data milanese fa parte del tour negli stadi chiamato "Overdose d’amore World Tour”. Tra le canzoni in scaletta, è molto probabile che ci saranno Diamante, Vedo Nero e X Colpa di chi, giusto per citare tre delle hit più celebri dell'artista.



Potete trovare la possibile scaletta che questa sera verrà eseguita al concerto di Zucchero in fondo a questo articolo.