Tedua, la possibile scaletta del concerto a Lucca

Considerati tratti distintivi dei rapper, i tatuaggi non sono però presenti sui corpi di tutti gli artisti che si destreggiano tra ritmo e freestyle

Nell'immaginario collettivo i tatuaggi costituiscono veri e propri tratti distintivi dei rapper , che dietro i disegni impressi sulla pelle celano significati intimi e storie particolari. La regola, però, individua alcune eccezioni , come Tedua : l'autore de La Divina Commedia non ha infatti tatuaggi (perlomeno visibili) sul corpo

Lo scorso giugno il rapper Johnny Marsiglia, per metà palermitano e per metà capoverdiano, ha pubblicato l'album Gara 7 dopo cinque anni dall'uscita dell'ultimo lavoro Memory, ma non ha mai tracciato tatuaggi sulla pelle