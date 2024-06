Shifty Shellshock dei Crazy Town, rivelate le cause della morte

Ci sono aggiornamenti sulle cause della morte di Shifty Shellshock , il leader dei Crazy Town , che lunedì 24 giugno è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione all’età di 49 anni. Secondo il referto ufficiale dell’ufficio del coroner di Los Angeles, infatti, il musicista è morto a causa di un’ overdose accidentale di droga . “Seth ha lottato a lungo contro problemi di abuso di sostanze”, ha dichiarato in un comunicato Howie Hubberman, rappresentante del musicista. “Seth era insoddisfatto delle difficoltà quotidiane della vita. Le persone affrontano queste situazioni in modi molto diversi. È triste che si perdano così tante vite a causa della dipendenza e dell’accesso a droghe pericolose. La storia di Shifty è una tragedia reale: troppo veloce, troppo difficile, troppo presto”.

LA CARRIERA E LA LOTTA CONTRO LE DIPENDENZE

Shifty Shellshock, nome d’arte di Seth Binzer, ha iniziato la sua carriera nella scena rap rock di Los Angeles nel 1995 insieme a Bret “Epic” Mazur e Adam Bravin con il nome di The Brimstone Sluggers. Hanno poi fondato i Crazy Town, che hanno debuttato nel 1999 con The Gift of Game. Il gruppo è noto soprattutto per il singolo Butterfly, uscito nel 2000, arrivato in prima posizione nella classifica Billboard negli Stati Uniti e diventato una hit in tutto il mondo. “Una canzone semplice che per qualche ragione piace a tutti”, aveva dichiarato Shellshock. Il musicista aveva anche affrontato in pubblico i suoi problemi di dipendenza da sostanze, partecipando anche tra il 2007 e il 2010 al reality Celebrity Rehab condotto dal dottor Drew Pinsky del Pasadena Recovery Center e a due stagioni dello spin-off Sober House.