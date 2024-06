È morto Shifty Shellshock, il cantante dei Crazy Town: aveva 49 anni

Le cause del decesso, avvenuto lunedì 24 giugno, non sono state rese note. Da tempo, Seth Brooks Binzer combatteva contro le dipendenze

Shifty Shellshock, il frontman del gruppo rap-rock Crazy Town, è morto a 49 anni.

Secondo il sito web del medico legale della contea di Los Angeles, Shifty Shellshock (all'anagrafe Seth Binzer) è deceduto lunedì 24 giugno nella sua casa californiana, per cause ancora sconosciute.

Chi era Shifty Shellshock

Shifty Shellshock incontrò il co-fondatore dei Crazy Town, Bret Mazur, nel 1992. Insieme a lui cominciò a fare musica col nome di Brimstone Sluggers: solo nel 1999 diventarono i Crazy Town, con l'arrivo nel gruppo di Rust Epique, James Bradley Jr., Doug Miller, Adam Goldstein e Antonio Lorenzo “Trouble” Valli. L'album di debutto col nuovo nome, The Gift of Game, fu pubblicato nel novembre 1999, quando la band venne scelta per aprire i concerti dei Red Hot Chili Peppers.

Nell'ottobre del 2000, i Crazy Town pubblicarono Butterfly, terzo singolo estratto da The Gift of Game. La canzone, che conteneva una campionatura di Pretty Little Ditty dei Red Hot Chili Peppers, incarnava tutto lo stile dei Crazy Town, combinando alla perfezione rock e rap. La traccia restò in vetta alla classifica della Billboard Hot 100 per due settimane e, ancora oggi, resta la più grande hit della band.

Il secondo album, Darkhorse, non riuscì a replicare quel successo. E i Crazy Town si sciolsero. Shifty Shellshock diede il via alla sua carriera da solista. Il primo album, Happy Love Sick, uscito nel 2004, fu ben accolto in diversi Paesi d'Europa.

Da tempo in lotta contro le dipendenze, il cantante e rapper ha affrontato diverse volte l'argomento nel reality Celebrity Rehab e in Sober House. Tuttavia, non è chiaro se la causa del decesso sia riconducibile ai problemi con alcol e droga.