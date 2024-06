La possibile scaletta del concerto di Annalisa a Ferrara

La cantante di Savona si esibirà mercoledì 26 giugno, nell'ambito del Ferrara Summer Festival. E promette un tour estivo leggermente diverso da quello visto in primavera

Chi andrà a vedere i suoi concerti, assisterà a qualcosa di diverso rispetto al tour dei mesi scorsi. "Le locations all’aperto saranno diverse e anche in parte l’approccio allo spettacolo, che comunque rimane fedele alla sua costruzione originale", ha raccontato. Promettendo che, anche questa volta, si ballerà e si canterà.

Dopo Ferrara sarà il 6 luglio all'Arena Regina di Cattolica , il 12 luglio al Marostica Summer Festival, il 17 al Live in Genova Festival, il 26 a Villa Bellini a Catania , il 27 ai Cantieri Culturali Zisa di Palermo . Il 2 agosto sarà la volta di Villa Bertelli a Forte dei Marmi , il 6 del Parco Gondar di Gallipoli . Il tour proseguirà poi allo Zoo Music Fest di Pescara l'8 agosto, all'Arena dei Pini di Baia Domizia (Cecina) il 10, al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica il 12, e si concluderà al Red Valley Festival di Olbia il 17.

La scaletta

La scaletta del concerto di Annalisa a Ferrara non è stata ufficializzata, ma è possibile che non si discosti troppo dalla setlist portata in primavera nei palazzetti:

Il Glitch

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Storie Brevi

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento

Con ogni probabilità, intonerà anche Storie brevi, il nuovo brano in collaborazione con Tananai.