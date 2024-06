Vasco Rossi in concerto a Bari, la possibile scaletta

La grinta e l’energia di Vasco Rossi non sembrano fermarsi. Dopo essere stato incoronato re di San Siro con 7 date tutte sold out e oltre 400mila fan a cantare a squarciagola i suoi successi, ora Blasco è pronto a infiammare anche il San Nicola di Bari. Il 25, 26, 29 e 30 giugno suonerà nello stadio del capoluogo pugliese davanti a oltre 200mila persone. Una serie di concerti che si preannunciano indimenticabili e per cui alcuni fan si sono già accampati da giorni con le tende davanti all’ingresso, in attesa dell’inizio. Ecco la possibile scaletta