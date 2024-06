Cactus ci portano incontro alla felicità con Balla Forte: il video

Originari di Como e portatori di un messaggio di positività e crescita personale, CACTUS –Jimmy, Simic, Spoty, Tia e Viola – non è solo la nostra band, è un movimento di gioia e spontaneità. E queste sono state anche le due parole chiave da cui è scaturita l’idea per il nostro ultimo video musicale. La musica che suoniamo vuole essere un inno alla gioventù, all'entusiasmo e alla voglia di vivere ogni momento al massimo, con un ritmo che fa ballare e cantare anima e corpo. E l’abbiamo fatto davvero! Questo videoclip ideato da Mattia Capone, giovane regista torinese i cui corti hanno partecipato a festival in tutta Italia, ci vede correre per il capoluogo piemontese esortando i passanti a indossare occhiali colorati e scatenarsi sulle note della canzone.



Nel 2024 è facile sentirsi bloccati dentro a una vita in bianco e nero. Si fanno spesso mille corse avanti e indietro senza mai andare davvero da nessuna parte. Il primo passo verso la felicità, però, è notarla. Noi CACTUS vogliamo fare proprio questo: puntare il dito verso l’allegria e incoraggiare chi ci ascolta ad andarsela a prendere.

A partecipare nel video come comparse sono anche i follower della nostra band, invitati tramite i social e arrivati a Torino da diverse regioni d’Italia per realizzare con i CACTUS il nostro inno alla gioia. Vediamo i fan vestiti con collane di fiori e indumenti da mare, mentre fanno brindisi e si scambiano baci e abbracci. “Balla forte”, il nostro ultimo singolo, non è una canzone d’amore in senso stretto, ma l’amore in ogni sua sfaccettatura – non per forza romantica – è tessuto vitale della musica della nostra band.



Il video inizia in una stanza dove battiamo su una tastiera con movimenti sincronizzati e robotici, poco prima di scoprire degli occhiali che ci permettono di vedere il mondo “a colori”. Ribellatici dal nostro luogo di lavoro, comandato da un capo dispotico, ci lanciamo verso la città per condividere la nostra scoperta: la felicità. Andare a prendersela però richiede coraggio. Lo stesso coraggio che ha spinto i CACTUS a fermare degli sconosciuti per strada per farli danzare insieme a noi, o che ha spinto i fan a mettersi in costume in un parco torinese nei primi di aprile – con temperature tutt’altro che estive. Insomma, sia la nostra band che la nostra community non si fanno certo scoraggiare dalle sfide! Ci siamo inoltre sentiti accolti a braccia aperte dalla città, che ormai ci ha ospitati su diversi set ma anche su molti palchi, dove torneremo anche per il nostro nuovo tour estivo “Balla forte Tour 2024”. In attesa di rincontrarci dal vivo però, con un ritornello dance, un testo ricco di onde e un video sgargiante e movimentato, noi CACTUS vogliamo portarvi dentro la nostra idea di estate.