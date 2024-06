Elettra Lamborghini e Shade, il videoclip di Dire fare baciare

elettra lamborghini e shade, il videoclip

Elettra Lamborghini e Shade hanno deciso di far ballare il pubblico con Dire Fare Baciare, un brano che entra in testa al primo ascolto tra sonorità caraibiche e un testo accattivante. La voce di Mala ha distribuito il video della canzone per il quale ha vestito i panni della preside di una scuola, al suo fianco il collega come professore di educazione fisica.

La cantante ha simpaticamente scritto su Instagram: “La preside vi aspetta”. Nel filmato presenti numerosi volti del mondo social: Joey e Rina, Marco Ferrero, Vanessa Blandina, Aurora Baruto, Sara Esposito, Luca Gervasi, Matteo Baini e Anna Ciati.