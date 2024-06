Elettra Lamborghini e Shade, è uscito il duetto Dire fare baciare

Elettra Lamborghini: "Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da una forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione"

Si balla con Elettra Lamborghini e Shade . L’inedita coppia musicale ha pubblicato Dire fare baciare. La voce di Mala ha raccontato: “Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme”.

ELETTRA LAMBORGHINI E SHADE, IL TESTO E IL SIGNIFICATO DI DIRE FARE BACIARE

Ritmi caraibici, solarità e voglia di ballare, Dire fare baciare incarna perfettamente le vibrazioni leggere delle lente giornate in spiaggia tra un bagno in mare e una doccia rinfrescante. Elettra Lamborghini e Shade hanno deciso di fare coppia con un brano che resta in testa al primo ascolto.

Elettra Lamborghini ha raccontato: “Dire fare baciare è un’esplosione travolgente di vitalità allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes. Il brano nasce proprio dalla voglia d’estate che è in ognuno di noi, un testo connotato da un forte dimensione solare e positiva. Condividere per la prima volta questa nuova avventura con Shade, artista che stimo da moltissimi anni, è per me motivo di grande soddisfazione. Shade è il compagno di viaggio perfetto per questo brano, un artista che condivide con me l’amore per la musica in tutte le sue forme, una penna riconoscibile e apprezzatissima da tutte le generazioni”.

Shade ha ripercorso la nascita del duetto: “La collaborazione è nata in modo davvero curioso e casuale: io ero molto indeciso su cosa fare quest’estate e lo stavo comunicando al mio management, che è lo stesso di Elettra. Proprio mentre il mio manager ascoltava il messaggio vocale, Elettra si trovata lì e lo ha sentito, così ha proposto di fare qualcosa insieme”.

Shade ha aggiunto: “Lavorare con lei è stato divertente e stimolante, perché è un’artista che sa essere professionale, senza però far mai mancare una parte scherzosa e giocosa in studio”.

Riccardo Scirè, Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Shade hanno firmato il testo, Scirè ha curato anche la parte musicale. Ecco il testo della canzone:

Tu mi mandi un vocale

che sei già dentro al locale

e il cuore batte

forte forte.

L’amore quando sale

lascia un gusto tropicale

sulle bocche.

tutte le volte.

Ti piace la dolce vita, oh oh oh oh

Con te mi sento una diva, oh oh oh oh

Ma trattami da regina o o o o

Ti lascio come Shakira

Ci siamo solo io e te olè

Dire fare baciare

sai già da dove iniziare

Ti va di fare un dos tres con me?

Stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze

italiane.

Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia

C’è troppa nostalgia

Oh mamma mamma mamma

mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane

Che confusione

Quando balliamo mi dimentico il tuo nome

E anche il mio

Baby vestiti

Che stasera passo a prenderti

Con quella era una parentesi

Soltanto una storia fantasy

Se mi guardo intorno nella discoteca

Sei l’unica bella pure senza make up

Troppo bella per essere vera

Una favola in un favela

Tu sei oro, Audemars Piguet

Vista oceano su un cabriolet

Sali su voglio solo te

Il due di picche dallo a Pique

Ma trattami da regina o o o o

Ti lascio come Shakira

Ci siamo solo io e te olè

Dire fare baciare

sai già da dove iniziare

Ti va di fare un dos tres con me?

Stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze

italiane

Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia

C’è troppa nostalgia

Oh mamma mamma mamma

mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane

La testa o il cuore

Hangover o amore

Pensiero stupendo

Se scappi ti prendo

Profumo di sale

Sapore di mare

Vacanze italiane

Ci siamo solo io e te olè

Dire fare baciare

sai già da dove iniziare

Ti va di fare un dos tres con me?

Stasera fammi volare

nel blu di queste vacanze

italiane.

Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma mia

Chiama la polizia

C’è troppa nostalgia

Oh mamma mamma mamma

mamma mamma mamma mia

Tu sei le mie vacanze italiane