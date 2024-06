Roma Unplugged Festival, a luglio arriva la musica nell'Appia Antica

L'evento durerà dal 6 al 14 luglio e prevederà otto giorni di live, lezioni-concerto, una masterclass, un concerto itinerante, visite guidate e racconti di storia. Tra gli artisti presenti anche lo straordinario trio composto da Maria Pia De Vito, Omar Sosa e Trilok Gurtu, in prima assoluta con l’inedito progetto Mater. I biglietti sono già disponibili online

Otto giorni di live, lezioni-concerto, una masterclass e un concerto itinerante, visite guidate e racconti di storia. Un dialogo ininterrotto tra musica, storia e natura in un paesaggio unico al mondo per scoprire o riscoprire i tesori del Parco dell’Appia Antica. Questo il ricco programma di Roma Unplugged Festival che torna, per la sua terza edizione, da sabato 6 a domenica 14 luglio e porta sul palco le voci più interessanti del jazz (e non solo) accendendo i riflettori sull’incomparabile patrimonio storico e archeologico di Roma. Grande attesa per la cantautrice Noemi che si esibirà in un concerto intenso piano voce, ma sono tantissimi gli altri artisti ospiti delle varie giornate tra cui lo straordinario trio composto da Maria Pia De Vito, Omar Sosa e Trilok Gurtu, in prima assoluta con l’inedito progetto Mater. I biglietti sono già disponibili online. Ecco tutto il programma:

Sabato 6 Luglio Si comincia sabato 6 luglio alle ore 19,30 con il Racconto di storia “Annia racconta Massenzio”, a cura di Ersilia Maria Loreti, Curatore museale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Alle ore 21, invece, il Mausoleo di Romolo nella Villa di Massenzio diventa cornice per “Sea Warrior”, la lezione-concerto gratuita della violoncellista e polistrumentista Naomi Berrill per raccontare il Complesso di Massenzio. leggi anche La possibile scaletta dei concerti 2024 di Max Pezzali

Domenica 7 luglio Naomi Berrill torna poi anche domenica 7 luglio alle ore 10,30 con una lezione-concerto matinée gratuita presso il Mausoleo di Cecilia Metella, in duo con il violoncellista Andrea Beninati con il progetto "Islanders". La sera è la voce potente e inconfondibile di Noemi a inaugurare i concerti serali delle ore 21 nella suggestiva cornice della Dimora Storica Casale delle Vignacce. Ad accompagnarla solo il pianoforte, per un’esperienza acustica pura, intensa e avvolgente. vedi anche Noemi, il videoclip del nuovo singolo "Non ho bisogno di te"

Martedì 9 luglio Martedì 9 luglio comincia la rassegna “Racconti di storia’’, che si tiene quasi tutti i giorni alle 18 nel Complesso del Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani, preceduto alle ore 17 dalla visita guidata del sito. Il primo appuntamento “Dove comincia l’Appia” è un approfondimento sul tratto iniziale della via Appia con Daniele Manacorda, docente ordinario di Metodologia e tecnica della ricerca archeologica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma Tre. La sera, invece, sale sul palco Adriana Calcanhotto (due Latin Grammy Awards conquistati), tra le grandi protagoniste della canzone brasiliana con il progetto Errante Tour.

Mercoledì 10 luglio Mercoledì alle 18, nel Complesso del Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani (preceduto come sempre alle ore 17 dalla visita guidata del sito) arriva un tema sicuramente poco affrontato: “Quando l’archeologia incontra il paranormale”, a cura di Stefano Antonetti, funzionario architetto del Parco Archeologico dell’Appia Antica. La sera è la volta di La Musica è Cinema, il Cinema è Musica: Luca Pincini al violoncello e Gilda Buttà al pianoforte reinterpretano le indimenticabili composizioni per il cinema di grandi autori come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Lele Marchitelli, Paolo Buonvino, Nicola Piovani. leggi anche Nicola Piovani: "L'intelligenza artificiale sostituirà i compositori"

Giovedì 11 luglio Giovedì, sempre alle 18 nel Complesso del Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani, si parla della posizione di Roma nella viabilità medievale in “Verso Roma, via da Roma, percorsi medievali”, a cura di Francesca Stasolla, docente ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell’Università La Sapienza di Roma. Alle ore 16.30 è in programma la Masterclass con Michael League, mentre la sera tocca ai Bokanté, l’originale e poliedrico ensemble musicale che porta la firma Michael League, leader degli Snarky Puppy con cui ha conquistato ben cinque Grammy Awards intrattenere il pubblico. Con lui anche Chris McQueen e Bob Lanzetti (altri due Snarky Puppy), la voce di Malika Tirolien, il grande percussionista Jamey Haddad (Paul Simon, Sting); Roosevelt Collier, Keita Ogawa e Weedie Braimah. Otto grandi musicisti provenienti da 4 diversi continenti per un sound che affonda le radici tra il Delta del Mississippi e il deserto africano, fusi un ritmo ricco di groove, melodia e anima.

I Bokanté live giovedì 11 luglio

Venerdì 12 luglio Venerdì 12 luglio il tema della rassegna “Racconti di Storia”, alle 18, è “I Caetani alla conquista di Roma. La veloce parabola del castrum di Capo di Bove sull'Appia” con Stefano Roascio, funzionario archeologo del Parco Archeologico dell’Appia Antica. Il weekend musicale inizia con Mater, il nuovo progetto di Maria Pia De Vito, Omar Sosa e Trilok Gortu presentato per la prima volta al Roma Unplugged Festival. Realizzato in collaborazione con Italia Nostra, i tre straordinari interpreti di questo concerto transculturale attraversano India, Cuba e Mediterraneo collegandosi al filo rosso che unisce le diverse civiltà alle origini del mondo, ovvero il culto della Dea Madre.

Sabato 13 luglio Sabato 13 luglio diventa protagonista la Via Appia Antica con uno speciale appuntamento tra archeologia e jazz alle ore 18: il concerto itinerante della Fanfaroma, la street band che si muove tra funk, jazz e reggae, accompagna le guide archeologiche ufficiali del Parco tra magia di storie e suoni in una passeggiata da Villa di Massenzio a Villa dei Quintili. In serata, alle ore 21, l’Orchestraccia sale sul palco della Dimora storica Casale delle Vignacce con la sua nota presenza scenica, promettendo una serata di festa e condivisione. leggi anche Cervino Mountain Music Festival, il festival jazz ad alta quota

Domenica 14 luglio Chiude la settimana e il festival, sempre nel Complesso del Mausoleo di Cecilia Metella Castrum Caetani alle 18, “L’Appia è moderna: l’immaginario dell'Appia nel XX secolo”, con Simone Quilici, Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, e Ilaria Sgarbozza, funzionaria storica dell’arte del Parco Archeologico dell’Appia Antica.

La mostra “Il marchese del Grillo" Per tutta la durata della rassegna sarà possibile visitare la mostra “Il marchese del Grillo" della Dimora Storica Casale delle Vignacce, il primo appuntamento del progetto Appia Antica terra di cinema. Per incentivare la mobilità sostenibile - nei giorni dei concerti presso la Dimora Storica Casale delle Vignacce il Parco Regionale dell’Appia Antica organizza per chi arriva con l'autobus una passeggiata guidata tra le meraviglie del Parco. L’appuntamento è alle ore 20 al Bar Appia Antica, via Cecilia Metella incrocio via Appia antica, nei giorni 7, 9, 10, 11, 12, e 13 luglio.