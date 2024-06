Dopo la data zero all’Arena del Mare, a Genova, i Pooh saranno alle Terme di Caracalla a Roma martedì 11 e mercoledì 12 giugno. In scaletta, 56 canzoni tra hit intramontabili e brani nuovi.

I Pooh in tour

Si intitola Amici X Sempre - Estate 2024 il tour estivo dei Pooh, che porterà la band in giro per l'Italia fino a fine agosto, toccando alcune tra le location più suggestive del Paese (la veneziana Piazza San Marco compresa).

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli canteranno per circa tre ore, portando sul palco i successi che li hanno resi grandi. Intervistati dal Messaggero, hanno parlato di una scaletta accurata, frutto della selezione di 56 brani, con vere e proprie chicche come Pronto, buongiorno in versione acustica, E vorrei (mai suonata dal vivo) e Per te qualcosa ancora, suonata da Dodi al mandolino.