Battiti Live 2024 a Molfetta, date e cantanti della prima tappa

Per la prima volta, il celebre evento di musica live approda a Molfetta (saltando Bari). Appuntamento il 21, 22 e 23 giugno, con tantissime voci italiane

Il 21, 22 e 23 giugno va in scena la prima tappa del Radio Norba Cornetto Battiti Live. L'appuntamento è per la prima volta a Molfetta, con le voci più amate della musica italiana.

I cantanti attesi a Molfetta

Nelle tappe di Molfetta del Radio Norba Cornetto Battiti Live si esibiriranno:

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Alfa

Annalisa

Articolo 31

Baby K

Benji & Fede

Benjamin Ingrosso

BigMama

Boomdabash

Blue

Capo Plaza

Clara

Cioffi

Coma_Cose

Cristiano Malgioglio

Darin

Dotan

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Gaia

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Guè

Holden

Il Volo

Irama

Matteo Paolillo

Michele Bravi

Mida

Mietta

Mr.Rain

Nek

Olly

Orietta Berti

Paola & Chiara

Petit

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rhove

Rose Villain

Santi Francesi

Sarah

Tananai

The Kolors

Tony Effe

La scaletta, con le esibizioni dei singoli cantanti nelle singole date, non è ancora stata diffusa. Tuttavia, è stata anticipata la presenza on the road di Angelina Mango e Geolier.

Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà trasmesso su Canale 5 (non più su Italia 1, dunque).