Manu Chao, testo e significato del nuovo brano Viva Tu

Il cantautore francese è tornato, presentando un nuovo brano (accompagnato dal videoclip) che anticipa un nuovo disco. L'album uscirà entro la fine del 2024. Il tour dell'artista prevede sette date estive in Italia. Scopriamo cosa significano le parole della nuova canzone appena presentata



Manu Chao è tornato: il cantautore francese sembrava sparito, invece è tornato presentando un nuovo singolo, dal titolo Viva Tu.

Il brano è accompagnato dal videoclip (che trovate in fondo a questo articolo) e anticipa un disco che uscirà entro la fine del 2024. Il tour dell'artista prevede inoltre sette date estive in Italia. Questa sorpresa ai fan arriva dopo un periodo in cui la star della musica che mescola folk, reggae e latinoamericana si è tenuta volutamente lontano dai riflettori, preferendo partire in viaggio con due amici e continuando a suonare on the road in maniera semplice, sana, con assoluta calma.

Ma ora Manu Chap ha deciso di aprire un nuovo capitolo: è arrivata una canzone fresca fresca, di genere rumba, scritta per tutte le persone che ama. Suona proprio come se fosse un messaggio in bottiglia. Il titolo è Viva Tu, espressione spagnola che significa "lunga vita”. Nel videoclip di Viva Tu, si possono vedere persone tratteggiate in innumerevoli colori. Potete leggere il testo della canzone nel seguente paragrafo (e di seguito trovate anche la traduzione del brano) Il singolo appena uscito, che anticipa l'album in arrivo entro la fine dell'anno, sarà suonato live nei concerti in cui l'ex membro della band Mano Negra suonerà in giro, Italia compresa. In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip della canzone Viva Tu.

Sette date live in Italia

La canzone appena presentata anticipa l'album in arrivo e sarà suonata dal vivo nei concerti in cui Manu Chao, ex membro della band Mano Negra, suonerà in giro per il mondo, Italia compresa. Nel nostro Paese si esibirà live con sette date, le seguenti:

28 Luglio Tarvisio (Ud), No Borders Music Festival (Laghi del Fucine concerto pomeridiano in quota)

1 agosto Segrate Milano, Circolo Magnolia 4 agosto Fermo Giardini del Parco del Girfalco

8 agosto Paestum (Sa)

15 agosto Castrignano Dei Greci (Le) Kascignana Festival

20 agosto Bagheria (Pa) Piccolo Parco Urbano

25 agosto Diamante (Cs) Teatro dei ruderi

approfondimento Après La Classe con Manu Chao in nome della Natura cantano Otro Mundo

Il testo della canzone

Di seguito trovate il testo della canzone Viva Tu di Manu Chao

Cada día que me enamoro

Me enamora, me enamora

De la vecina del cuarto

De la panadera

Viva tú

De la que vende los billetes en el metro

De la barrendera

Cada día que me enamoro

Tu la vecina del patio

Yo nunca te dejaría

Tu mi vecina de arriba

Por ti

Yo me descamisaría

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú

Tú mi vecina en lo alto

Tú la del séptimo cielo

Tú mi vecina en la esquina

Me alegro cuando te veo

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú!

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú!

Viva tú, y tú, y tú, y tú

Viva tú!

Viva tú y la Marelú!

Tú mi vecina en lo alto

Tú la del séptimo cielo

Tú mi vecina de arriba

Me alegro cuando te veo

Cada día que me enamoro (que se enamora)

Esto me representa

Es así!

Pásame el wav que me hago el vinilo

Esto me representa

Cada día que me enamoro

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú!

Viva tú, viva tú

Viva tú y la Marelú

Viva tú!

Viva tú, y tú, y tú, y tú

Cada día que me enamoro

Viva tú, y tú, y tú

Viva tú!

Viva tú!

approfondimento Manu Chao in concerto: annunciate quattro nuove date in Italia

La traduzione della canzone

Viva Tu significa “Lunga Vita”. Ecco la traduzione del testo:



Ogni giorno che mi innamoro

Mi innamoro, mi innamoro

Dal vicino di stanza

Dalla panetteria

Lunga vita a te

Quello che vende i biglietti della metropolitana

Dalla spazzatrice

Ogni giorno che mi innamoro

Il tuo vicino di casa

Non ti lascerei mai

Tu, il mio vicino di sopra

Per te

Mi toglierei la maglietta

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te

Tu, il mio vicino in alto

Tu dal settimo cielo

Sei il mio vicino all'angolo

Sono felice quando ti vedo

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te!

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te!

Lunga vita a te, e a te, e a te, e a te

Lunga vita a te!

Viva te e Marelú!

Tu, il mio vicino in alto

Tu dal settimo cielo

Tu, il mio vicino di sopra

Sono felice quando ti vedo

Ogni giorno mi innamoro (mi innamoro)

Questo mi rappresenta

È come questo!

Mandami il wav e farò il vinile

Questo mi rappresenta

Ogni giorno che mi innamoro

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te!

Lunga vita a te, lunga vita a te

Viva te e Marelú

Lunga vita a te!

Lunga vita a te, e a te, e a te, e a te

Ogni giorno che mi innamoro

Lunga vita a te, e a te, e a te

Lunga vita a te!

Lunga vita a te!



Di seguito potete guardare il videoclip della canzone Viva Tu:

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie