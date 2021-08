Manu Chao in concerto: annunciate quattro nuove date in Italia

Il calendario della tournée del l'ex frontman dei Mano Negra si arricchisce di nuovi appuntamenti. L'artista è in Italia per il suo tour “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico” e ha appena annunciato quattro nuovi concerti con il suo progetto acustico, previsti per l'inizio di settembre tra Vicenza, Trento, Mantova e Cesena

Dopodiché sarà la volta di Mantova, in cui il musicista si esibirà il 6 settembre nell’Esedra di Palazzo Te. Infine, a chiudere la tournée acustica “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico” sarà lo show del 9 settembre presso la Rocca Malatestiana di Cesena all'interno della rassegna Acieloaperto.

Una musica da noi molto amata, lo dimostra il fatto che poche ore fa l'artista ha annunciato quattro nuovi concerti da aggiungere al suo già ricco calendario di appuntamenti italiani. Il cantante di Me gustas tu ha aggiunto alla sua agenda quattro nuovi live nel nostro Paese, previsti per l'inizio di settembre. Manu Chao suonerà il 1° settembre a Villa Ca’ Cornaro a Romano D’Ezzelino, in provincia di Vicenza, in occasione dell’Ama Music Festival; poi il 4 settembre al Parco Colonia Pavese a Torbole sul Garda, in provincia di Trento.

Nuove date annunciate per la tournée di Manu Chao , il progetto acustico che va sotto il nome di “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico” con cui l'ex leader dei Mano Negra sta portando in tutta Italia la sua musica.

Come per gli altri concerti della tournée di Manu Chao, i biglietti relativi a queste nuove date sono disponibili già ora su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Manu Chao, all'anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, è un cantautore e chitarrista francese, figlio di immigrati spagnoli.

Ha esordito nel mondo delle sette note alla fine degli anni Ottanta come leader della band Mano Negra.

Nel 1998 è uscito il suo primo album da solista, Clandestino, che l'ha consacrato al successo mondiale. La sua musica che mescola folk, reggae e ritmi latinoamericani è molto amata ogni latitudine.

Dopo cinque album con il gruppo Mano Negra (sei se si conta il Best Of del 1998, uscito nello stesso anno del suo primo disco da solista), Manu Chao ha dato alle stampe cinque album in studio da solista (e due live, Radio Bemba Sound System del 2002 e Baionarena del 2009).

Da Próxima Estación: Esperanza del 2001 a Sibérie m'était contéee del 2004 passando per La radiolina del 2007 fino all'ultimo disco in studio del cantante, Clandestino / Bloody Border del 2019, la sua discografia è ricca e sempre convincente per il suo pubblico.