Manu Chao, concerto a Genova a 20 anni dal G8 di Genova: info

Una presenza annunciata a sorpresa, quella di Manu Chao che questa sera, lunedì 19 luglio, suonerà live dal palco dei Giardini Luzzati di Genova, in un concerto evento a vent’anni esatti dalla sua famosa esibizione genovese al G8. In quella storica data del 19 luglio 2001, Manu Chao cantò e suonò il suo repertorio direttamente da Piazzale Kennedy, nel pieno dei disordini e delle manifestazioni causate in città dal grande evento politico e che culminarono con la morte del manifestante Carlo Giuliani in Piazza Alimonda.

Manu Chao torna in concerto a Genova Se da una parte Manu Chao si è detto contento di tornare a suonare nella città che è stata teatro di uno dei suoi concerti più indimenticabili (per il clima organizzativo, in mezzo ai disordini del G8), allo stesso modo, anche gli organizzatori della performace di questa sera, lunedì 19 luglio a Genova, si sono detti "strafelici di annunciare una specialissima data de El Chapulin Solo". Manu Chao, che canterà in vesti inedite – l'artista si esibirà sul palco dei Giardini Luzzati in totale acustico – si prepara quindi alla sua seconda data in terra ligure, oltre a quella già in programma e sold-out all'Arena del Mare al Porto Antico per mercoledì 21 luglio 2021. "I posti sono naturalmente limitatissimi" hanno fatto sapere GoaBoa Festival e Giardini Luzzati – Spazio Comune "e si possono prenotare su Maillticket".