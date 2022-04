Après La Classe con Manu Chao in nome della Natura cantano Otro Mundo

Annunciato il nuovo singolo della storica band ska- punk italiana Après La Classe, Otro Mundo, che vede la collaborazione della star della musica patchanka Manu Chao. Otro Mundo sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 aprile. Il singolo esce per Get Up Music e Epic/Sony Music. Gli Après La Classe e BPM Concerti annunciano inoltre due date speciali dal vivo, il 13 maggio al Fuori Orario di Reggio Emilia e 14 maggio al Fuori Orario a Milano.



Il brano è al tempo un inno folk-reggae contro il sopruso dell’essere umano nei confronti della natura che lo circonda. Manu Chao e gli Après La Classe mescolano spagnolo, francese e italiano rendendo universale una richiesta d’aiuto per il rispetto dell’ambiente. Condanna sociale e speranza per il futuro si alternano su un tappeto di accordi folk così come le voci degli artisti, Manu Chao prima e gli Après La Classe poi, cantano di ciò che potrebbe diventare il Pianeta Terra se l’essere umano continuasse non prendersene cura, lanciando in chiusura del ritornello un messaggio di speranza in cui si sogna un altro mondo.