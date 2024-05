Lady Gaga annuncia l'arrivo del settimo album

Nel corso degli anni Lady Gaga si è affermata come una delle artiste più rivoluzionarie della scena discografica e non solo. La sua carriera da popstar ha avuto inizio con il brano Just Dance, tra i suoi lavori più apprezzati troviamo Born This Way, Poker Face, The Edge of Glory e Applause. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali Telephone con Beyoncé e Rain On Me con Ariana Grande.

