La possibile scaletta del concerto di Loredana Bertè a Torino

Venerdì 24 maggio, la cantautrice di Bagnara Calabra chiude nel capoluogo piemontese il suo tour nei teatri. Ma non si ferma certo qui. A luglio comincerà la tournée estiva, che la porterà in giro per l'Italia

Venerdì 24 maggio, Loredana Bertè è attesa al Teatro Colosseo di Torino per un concerto sold-out. Un concerto che chiude il suo tour nei teatri, organizzato per i cinquant'anni di Sei bellissima.

L'annuncio del nuovo tour

Archiviati i problemi di salute che l'hanno costretta a fermarsi durante il Manifesto Tour, Loredana Bertè si appresta a chiudere il primo capitolo di questo 2024 straordinario. Nel giorno d'uscita di Bestiale, il nuovo singolo in collaborazione con gli Eiffel 65, sale sul palco del Teatro Colosseo per salutare il pubblico. Ma solo per poco: il 3 luglio, da Colle Val d'Elsa, in provincia di Siena, prende infatti il via il suo Ribelle Tour. Che la porterà in giro per i palchi italiani, per tutta l'estate.