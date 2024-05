Paola & Chiara, è uscito il tormentone estivo Festa Totale

Paola & Chiara hanno pubblicato Festa Totale. La canzone è velocemente balzata in testa alla classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia

Paola e Chiara hanno messo a segno un nuovo colpo. Le sorelle Iezzi hanno lanciato Festa Totale balzando immediatamente in vetta alla classifica iTunes dei singoli più venduti in Italia. E festa sia!

paola & chiara, è uscito il tormentone festa totale

L’estate 2024 è ufficialmente iniziata! Nei giorni scorsi Paola e Chiara hanno sorpreso il pubblico annunciando l’uscita del nuovo singolo Festa Totale. Dopo una serie di indizi disseminati sui social, le sorelle Iezzi hanno rilasciato il brano. La canzone presenta vibrazioni pop che si mescolano a suoni dance strizzando l’occhiolino alla musica disco degli anni ’80 per un risultato tutto da ballare. Nel ritornello le popstar cantano: “Ora che sei qui è festa totale / E non vorrei lasciarti più andare / Aspettami / E un’altra notte se ne va / Un bacio al glitter in the club / Non senti questa musica / È così è festa totale”.

Paola e Chiara (FOTO) hanno così rialzato al cielo lo scettro di regine della dance pop avviandosi anche verso la conquista del titolo di tormentone dell’estate 2024.