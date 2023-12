Paola & Chiara, è uscito il videoclip del nuovo singolo Solo Mai

Paola Iezzi su Instagram: "Questo pezzo per noi è importante per tanti motivi, primo fra tutti il messaggio universale che vorremmo passasse. Un messaggio di vicinanza, solidarietà"

paola & chiara, fuori il video di solo mai

Prima la partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, poi l’uscita dell’album Per sempre e in seguito il tour e i tormentoni estivi Mare Caos e Lambada con i Boomdabash, il 2023 è stato sicuramente l’anno del grande ritorno delle due sorelle che hanno riconquistato un posto di rilievo nella scena pop nazionale. In attesa di vederle alla guida del Prima Festival, l’appuntamento che da anni precede la kermesse in scena al Teatro Ariston, Paola & Chiara hanno pubblicato il nuovo singolo Solo Mai.

La canzone, scritta dalle due sorelle con Jade Ell Lund e Stefan Storm, è un inno all’amore universale. Paola Iezzi ha scritto sul suo profilo Instagram: “Questo pezzo per noi è importante per tanti motivi, primo fra tutti il messaggio universale che vorremmo passasse. Un messaggio di vicinanza, solidarietà. We are one”.