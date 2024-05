La possibile scaletta del concerto di Annalisa all'Arena di Verona

Per la prima volta, lo scorso 14 maggio, Annalisa è stata in concerto all'Arena di Verona. La cantante, che ha da poco terminato il suo tour nei palasport, e ha poi partecipato al concerto-evento UNA NESSUNA CENTOMILA, ha inaugurato il Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024. Lunedì 20, la seconda data in arena.

Annalisa all'Arena di Verona

"Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena", queste le parole con cui Annalisa annunciava il concerto all'Arena di Verona. Perché, sebbene in arena si sia esibita più volte (per UNA NESUNA CENTOMILA, ma anche per gli Rtl Power Hits e gli Mtv Music Awards), mai prima del 14 maggio su quel palco era salita in solitaria. O meglio, col team che l'ha accompagnata per tutto il tour: Daniel Bestonzo, Gianni Pastorino, Dario Panza e dodici ballerini diretti da Simone Baroni. E poi con i superospiti: Elisa, Giorgia, Tananai, Ernia, Irama. Cosa riserverà, la seconda data del 20 maggio, anch'essa sold-out?