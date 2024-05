Steve Albini, tra le più influenti personalità dell'indie-rock come frontman dei Big Black e degli Shellac, noto per essere il tecnico del suono dei Nirvana, di PJ Harvey e di molti altri artisti, è morto all'età di 61 anni a causa di un attacco di cuore. La notizia della sua morte è stata confermata da Taylor Hales, che lavora presso lo studio di registrazione di Albini a Chicago, l'Electronic Audio.

Un produttore fedele alla musica

Steve Albini è diventato famoso negli anni '80 come frontman dei Big Black, trio di Chicago noise-rock. Ma, a far parlare di lui, era anche il suo carattere. Spesso critico nei confronti dei musicisti che, a suo dire, lavoravano solo per i soldi e per la fama, anziché per la musica, non amava il termine "produttore". Anche se, di fatto, lo è stato per molti artisti (tanto da ottenere il credito "Recorded by Steve Albini). Tuttavia, ha sempre rifiutato le royalties delle registrazioni su cui ha lavorato. Per via delle sue posizioni, e del lavoro svolto sullo storico album dei Pixies Surfer Rosa - era lodato da Kurt Cobain. Fu lui ad insistere affinché i Nirvana lavorassero con Albini per In Utero (nonostante la loro etichetta sperasse in un blockbuster stile Nevermind).