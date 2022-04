Il titolo sarà “Last Days”: si tratta di un adattamento a cura della Royal Opera House di Londra dell’omonimo film di Gus Van Sant. "La musica dei Nirvana era la colonna sonora della mia adolescenza", ha detto il compositore Oliver Leith. Racconterà la storia di Blake, giovane musicista ispirato a Cobain che si suicida all'età di 27 anni, come nella trama della pellicola



Gli ultimi giorni di Kurt Cobain diventeranno un'opera: si intitolerà Last Days e sarà un adattamento a cura della Royal Opera House di Londra dell’omonimo film di Gus Van Sant del 2005.



"La musica dei Nirvana era la colonna sonora della mia adolescenza", ha detto il compositore Oliver Leith per presentare il progetto che trasformerà gli ultimi giorni del leader dei Nirvana in un’opera. "Sono le prime canzoni che ho imparato a suonare con la chitarra. Il mio approccio alla scrittura deve molto al suono del grunge di quel periodo. Non avevo mai pensato all’origine delle mie cose sperimentali, delle ripetizioni", ha aggiunto Leith.



L’opera sugli ultimi giorni di Cobain

approfondimento Nirvana, 28 anni fa se ne andava Kurt Cobain Verrà raccontata la storia di Blake, giovane musicista ispirato a Cobain che si suicida all'età di 27 anni, come nella trama di Last Days.

L’opera "si immerge nel tormento che ha generato un mito moderno" e che racconterà la breve vita di un ragazzo "perseguitato da oggetti, visitatori e ricordi che lo distraggono dal suo vero obiettivo: autodistruggersi", si legge nella presentazione ufficiale.



Last Days sarà composta da Oliver Leith e verrà diretta da Matt Copson (che ha curato anche il libretto) e Anna Morrissey. Debutterà il prossimo ottobre.



Il recente successo di Something In The Way dei Nirvana

approfondimento Nirvana, 30 anni fa usciva l'album Nevermind Nell'ultimo periodo si è parlato molto dei Nirvana, sia per l’anniversario della morte di Kurt Cobain (28 anni da quel tragico 5 aprile 1994, giorno in cui il musicista si è sparato) sia per il recente successo di Something In The Way. Dodicesima traccia dell'album Nevermind uscito nel settembre 1991, la canzone è stata inserita nella colonna sonora del film The Batman e ha scalato nuovamente le classifiche dopo trent'anni. Il protagonista della pellicola, Robert Pattinson, ha raccontato alla stampa di essersi ispirato proprio a Kurt Cobain per interpretare il suo Bruce Wayne/Batman nel film diretto da Matt Reeves.