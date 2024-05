Nava, artista cosmopolita ed enigmatica in concerto al Biko di Milano

Appuntamento da non perdere venerdì 10 maggio 2024 al circolo Arci Biko di Milano (prevendite disponibili sul circuito ufficiale DICE ). NAO UAO e BIKO presentano la serata ILonely, not alone con protagonisti ALCEAE, Maladé, NAVA, SCUDERIA e Milano Shanghai. NAO UAO presenta la sesta serata di PM10, il nuovo format basato su musica elettronica e sperimentale che si svolge al BIKO Milano con cadenza mensile.



Grande attesa per la performance di Nava, una delle artiste più innovative degli ultimi anni, capace, grazie anche alle sue origini iraniane, di spaziare nei generi e di fare della trasgressione...normalità. Così Nava parla della sua performance: "Ho aspettato tanto per questa data perchè per la prima volta racconterò il mio ultimo Ep n130a in full band alla mia casa base Milano sul palco di Biko. È un progetto che nasce da tante sinergie quindi per me e molto importante condividere il palco con i miei musicisti Fabio Lombardi, Emiliano Cava, Matteo Lombardi. Il mio visual artist Karol Sudolski e la mia squadra che cura la parte visiva di questo progetto, Marco Servina e Matteo Strocchia che sono tutti parte integrante del mio progetto".