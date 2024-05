200 anni dell'Inno alla Gioia di Beethoven dalla Nona Sinfonia

Amicizia, fratellanza, umanità, solidarietà umana. Compie duecento anni la sinfonia n. 9 in Re minore, Op. 125 di Ludwig van Beethoven, nota come la “Nona Sinfonia” o “Sinfonia della gioia” è una delle opere più celebri e iconiche della storia della musica. “Dove le parole non arrivano la musica parla” diceva spesso Ludwig van Beethoven. E in effetti, dalle origini nel 1824 a oggi, questa sinfonia resta come un momento estremamente importante nella sua carriera. Non solo perché è la prima sinfonia nella storia della musica a includere parti vocali nel quarto movimento, ma anche perché Beethoven utilizza il testo dell'Ode alla Gioia di Friedrich Schiller, trasformandolo in un'esperienza corale. Un inno europeo, eseguito in molte occasioni storiche significative come simbolo di libertà e fraternità. Ad esempio, fu eseguito durante la caduta del Muro di Berlino nel 1989, unendo le persone nella celebrazione della libertà e della fine della divisione.