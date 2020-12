Ludwig van Beethoven nacque 250 anni fa: la storia del compositore

Il contesto storico

Ascoltare Beethoven, una guida da musicista di orchestra Bologna

Prima che Beethoven facesse il suo ingresso nel panorama musicale internazionale, i compositori scrivevano per lo più su commissione. Le opere venivano realizzate, di volta in volta, su richiesta della Chiesa o di ricchi mecenati. Il grande compositore tedesco fu, invece, il primo artista a battersi per cambiare questo modo di concepire il loro lavoro, a volere fortemente un’indipendenza artistica che li portasse a emanciparsi da qualsiasi vincolo per poter esprimere, attraverso la musica, il proprio io. Era un cambiamento quasi epocale, in un contesto internazionale di grande fermento politico: furono infatti questi gli anni della Rivoluzione francese e dell'ascesa al potere di Napoleone, ma anche dei riverberi rivoluzionari negli Stati Uniti. Il mondo delle arti era specchio fedele di questi fermenti. Il romanticismo, guidato in Germania da Goethe e in Gran Bretagna da Wordsworth, era già fortemente radicato nella letteratura e avrebbe preso piede anche nella musica proprio grazie a Beethoven, uno dei protagonisti indiscussi del passaggio dal classicismo, ormai al tramonto, a una nuova sensibilità, non soltanto europea.

La nascita del genio

Beethoven nacque a Bonn da una famiglia di musicisti. Il padre era un tenore al servizio dell’arcivescovo di Colonia e diede al piccolo Ludwig le prime lezioni di musica. A 10 anni iniziò a studiare pianoforte pubblicando alcuni brani già nella sua prima adolescenza. Oggi resta davvero poco, però, di ciò che produsse in quegli anni, dal 1785 fino al trasferimento a Vienna nel 1792. I problemi di alcolismo del padre e la morte della madre a causa della tubercolosi nel 1787 spinsero Ludwig ad assumersi sempre più responsabilità nel sostegno alla propria famiglia. Il giovane artista si guadagnava da vivere insegnando e suonando la viola. A Vienna studiò brevemente con Franz Joseph Haydn, compositore austriaco e uno dei maggiori esponenti del classicismo e si affermò, almeno inizialmente, come pianista piuttosto che come compositore. Proprio in qualità di pianista fece il suo debutto in pubblico nel 1795, quando si esibì in quello che oggi è conosciuto come il suo secondo concerto per pianoforte, che in realtà venne scritto prima del primo.