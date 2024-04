Lenny Kravitz, in palestra con pantaloni di pelle e stivali. VIDEO

Musica

Il cantautore e polistrumentista si è detto grato e onorato per avere ottenuto un posto tra artisti che considera leggendari e ha ringraziato i presenti che hanno tenuto un discorso per lui. Tra questi, la sua unica figlia, Zoë, all'evento insieme al fidanzato Channing Tatum, e Denzel Washington, che ha detto di volere bene al cantante di 'American Woman' come a un fratello

Bagno di folla e tanti flash martedì 12 marzo a Los Angeles per Lenny Kravitz celebrato come uomo e come artista con l'iconica stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il riconoscimento per lo statunitense era stato annunciato con largo anticipo, come da prassi, dalla Hollywood Chamber of Commerce che nomina gli artisti più meritevoli, idonei a far parte del gruppo di star della cosiddetta “Passeggiata della fama” sulla Hollywood Boulevard