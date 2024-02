Non solo Rich Ciolino, i più bei pupazzi animati visti nei videoclip

7/16 Frame del videoclip (You Tube)

Nel 2004 gli Articolo31, affascinati dalla nuova realtà “a pupazzi” made in Italy che va sotto il nome di The Munchies, li contattano per realizzare il videoclip del singolo L’italiano medio, tratto dal disco quasi omonimo (l’album non ha l’articolo: è Italiano medio). Sono stati creati dei pupazzi a immagine e somiglianza dei componenti del gruppo. Il video è stato realizzato completamente nella casa Munchies, sotto la supervisione del gruppo. In alcune tappe dei concerti, durante l’esecuzione del pezzo, hanno partecipato i pupazzi utilizzati per il videoclip